Madrid: scambi negativi per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,87%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58,58 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 57,38. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)