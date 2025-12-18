Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che guadagna bene, con una variazione del 2,80%.
L'andamento di Indra
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 47,62. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)