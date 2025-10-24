Manovra, Orsini: alcuni punti non ci entusiasmano, dobbiamo lavorare insieme

(Teleborsa) - "Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del presidente del Consiglio, con gli 8 miliardi sugli investimenti", ancheed "è ovvio che dell'industria se n'è tenuto conto" in manovra, "ma alcuni punti non ci entusiasmano e abbiamo bisogno di lavorare insieme". Lo ha detto il presidente di Confindustria,nel suo intervento all'Education&Open Innovation Forum, in corso a Siracusa. "Io penso - ha spiegato - al 10% per chi è socio di una holding che abbia una doppia tassazione. Io credo che un Paese come il nostro non possa permettersi una doppia tassazione" e "su questo stiamo dialogando in questi giorni". "altro tema sono i crediti d'imposta" e "terza cosa i fondi di garanzia, io non ho capito perché ce la si ha tanto con questi fondi di garanzia che danno una mano a sostenere le imprese", ha sottolineato Orsini. E ", ha concluso."Noi abbiamo detto all'inizio che, visto che il rientro del debito al. "È ovvio che nel momento che si fa la decisione di fare una manovra da 18 miliardi, noi quello che abbiamo chiesto dal primo giorno è che non si pensi solo a un anno,", ha aggiunto.he vanno all'estero: perdere eccellenze e nostre risorse è un problema. Dobbiamo fare di tutto perché i nostri ragazzi restino e attrarne altri".Occorre "costruire certezza perché solo con la certezza puoi costruire il futuro", ha concluso il leader degli Industriali.