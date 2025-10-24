Manovra, Orsini: alcuni punti non ci entusiasmano, dobbiamo lavorare insieme

(Teleborsa) - "Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del presidente del Consiglio, con gli 8 miliardi sugli investimenti", anche "se mancano ancora dei pezzi"
ed "è ovvio che dell'industria se n'è tenuto conto" in manovra, "ma alcuni punti non ci entusiasmano e abbiamo bisogno di lavorare insieme". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini,
nel suo intervento all'Education&Open Innovation Forum, in corso a Siracusa. "Io penso - ha spiegato - al 10% per chi è socio di una holding che abbia una doppia tassazione. Io credo che un Paese come il nostro non possa permettersi una doppia tassazione" e "su questo stiamo dialogando in questi giorni". "altro tema sono i crediti d'imposta" e "terza cosa i fondi di garanzia, io non ho capito perché ce la si ha tanto con questi fondi di garanzia che danno una mano a sostenere le imprese", ha sottolineato Orsini. E "su queste tre cose dobbiamo concentrarci"
, ha concluso.
"Noi abbiamo detto all'inizio che, visto che il rientro del debito al 3% lo si poteva fare l'anno prossimo, noi abbiamo sempre detto che secondo noi era giusto mantenere l'obiettivo dell'anno prossimo perché ci sarebbero state più risorse per questa manovra"
. "È ovvio che nel momento che si fa la decisione di fare una manovra da 18 miliardi, noi quello che abbiamo chiesto dal primo giorno è che non si pensi solo a un anno, ma si pensi a un piano industriale perché noi aziende lavoriamo con piani industriali
", ha aggiunto."La cosa che mi preoccupa sono i giovani c
he vanno all'estero: perdere eccellenze e nostre risorse è un problema. Dobbiamo fare di tutto perché i nostri ragazzi restino e attrarne altri".Occorre "costruire certezza perché solo con la certezza puoi costruire il futuro", ha concluso il leader degli Industriali.