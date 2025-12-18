Milano 16:27
“Professionisti Insieme” si allarga: entrano anche ingegneri e infermieri

Con quasi 1,6 milioni di iscritti, l’associazione rappresenta oggi il 60% dei professionisti italiani

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) entrano ufficialmente in "Professionisti insieme", l’Associazione presieduta dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. L’adesione formale delle due professioni, già annunciata nei giorni scorsi, arriva dopo che il direttivo dell’Associazione, riunitosi oggi a Roma, ha apportato le opportune modifiche al proprio statuto.

A "Professionisti Insieme" aderivano già i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), degli Avvocati (CNF), dei Notai (CNN) e della Federazione dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO). Con i due nuovi ingressi l’Associazione rappresenta il 60% dei professionisti italiani, per un totale di circa 1.570.000 professionisti.
