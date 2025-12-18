“Professionisti Insieme” si allarga: entrano anche ingegneri e infermieri

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI)
e la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)
entrano ufficialmente in "Professionisti insieme"
, l’Associazione presieduta dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L’adesione formale delle due professioni, già annunciata nei giorni scorsi, arriva dopo che il direttivo dell’Associazione, riunitosi oggi a Roma, ha apportato le opportune modifiche al proprio statuto.
A "Professionisti Insieme" aderivano già i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
, degli Avvocati (CNF),
dei Notai (CNN)
e della Federazione dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO)
. Con i due nuovi ingressi l’Associazione rappresenta il 60% dei professionisti italiani, per un totale di circa 1.570.000 professionisti.