"Professionisti insieme", de Nuccio nuovo presidente

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialistiè il nuovo presidente di, l’Associazione costituitasi a giugno alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che riunisce i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), degli Avvocati (CNF), dei Notai (CNN) e della Federazione dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO). De Nuccio succede al notaio Vito Pace. Hanno inoltre fatto richiesta di adesione all’Associazione anche il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Con questi nuovi ingressi, “Professionisti Insieme” rappresenterà, secondo i dati del Rapporto annuale CENSIS, il 60% dei professionisti italiani, per un totale di circa un 1.570.000 professionisti.Il neopresidentenel ringraziareper il lavoro svolto e i presidenti degli Ordini aderenti per la fiducia accordatagli, sottolinea come l’Associazione “sarà fortemente impegnata a strutturare un’agenda annuale condivisa, per consolidare ulteriormente i rapporti con Parlamento, Governo e Pubblica Amministrazione. Lavoreremo inoltre ad uno sviluppo progettuale interprofessionale, promuovendo iniziative comuni su temi trasversali quali digitalizzazione, IA, salute pubblica, sostenibilità, accesso alla giustizia, prevenzione del rischio, sicurezza, fiscalità”.– aggiunge – che, con il prezioso supporto dei colleghi presidenti, dovremo lavorare in un’azione congiunta per salvaguardare il ruolo pubblico delle professioni nel sistema di protezione sociale, nella giurisdizione, nella salute e nella sicurezza. Ci sono grandi potenzialità derivanti dalla più volte auspicata integrazione dei liberi professionisti nell’esercizio di compiti dell’amministrazione pubblica, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra pubblico e privato e in uno spirito di piena attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà. Ritengo che i tempi siano maturi per riconsiderare il coinvolgimento dei liberi professionisti, recuperando i percorsi, a suo tempo intrapresi ma poi abbandonati, della devoluzione a loro di funzioni pubbliche”.dell’Associazione ci sono il coordinamento tra gli Ordini nazionali aderenti, garantendo il rispetto delle specificità professionali e l’unitarietà delle azioni comuni, e la tutela dei valori deontologici e del ruolo sociale delle professioni, con l’elaborazione di documenti congiunti su temi giuridici, economici, sanitari e tecnici di rilievo comune. Tra gli obiettivi di “Professionisti insieme” ci sono anche la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio legislativo e regolamentare e la produzione di studi, analisi e documenti comuni.