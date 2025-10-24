New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Bene la banca d'affari americana
, con un rialzo del 2,43%.
La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Goldman Sachs
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 760,2 USD con area di resistenza individuata a quota 773,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 751,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)