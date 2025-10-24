New York: in perdita Newmont

(Teleborsa) - In forte ribasso la società mineraria
, che mostra un -6,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Newmont
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Newmont
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 83,88 USD. Primo supporto visto a 81,53. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 80,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)