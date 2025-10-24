Milano 17:35
New York: in perdita Newmont

New York: in perdita Newmont
(Teleborsa) - In forte ribasso la società mineraria, che mostra un -6,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Newmont, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Newmont. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 83,88 USD. Primo supporto visto a 81,53. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 80,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
