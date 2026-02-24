New York: rosso per Newmont

(Teleborsa) - Rosso per la società mineraria
, che sta segnando un calo del 3,23%.
L'andamento di Newmont
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Newmont
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 121,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 119. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 124,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)