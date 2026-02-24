Milano 17:09
46.619 -0,17%
Nasdaq 17:09
24.959 +1,01%
Dow Jones 17:09
49.205 +0,82%
Londra 17:09
10.691 +0,06%
Francoforte 17:09
24.999 +0,03%

New York: rosso per Newmont

(Teleborsa) - Rosso per la società mineraria, che sta segnando un calo del 3,23%.

L'andamento di Newmont nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di breve periodo di Newmont sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 121,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 119. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 124,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
