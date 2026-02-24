New York: rosso per Newmont

società mineraria

Newmont

S&P-500

Newmont

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,23%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 121,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 119. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 124,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)