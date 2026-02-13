New York: seduta euforica per Newmont

(Teleborsa) - Protagonista la società mineraria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Newmont
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 121,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)