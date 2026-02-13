Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:47
24.858 +0,69%
Dow Jones 20:47
49.571 +0,24%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: seduta euforica per Newmont

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Newmont
(Teleborsa) - Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,59%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Newmont. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 121,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```