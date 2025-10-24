New York: scambi al rialzo per Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici
, con una variazione percentuale del 3,64%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cadence Design Systems
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Cadence Design Systems
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 353,9 USD. Supporto stimato a 342,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 365,2.
