New York: scambi in positivo per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.193,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.114,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.067,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)