Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:48
25.382 +1,13%
Dow Jones 20:48
47.256 +1,12%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: scambi al rialzo per Cadence Design Systems

Balza in avanti la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,64%.
