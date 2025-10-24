Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:30
25.387 +1,16%
Dow Jones 18:30
47.274 +1,15%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: sviluppi positivi per AppLovin

Migliori e peggiori
New York: sviluppi positivi per AppLovin
(Teleborsa) - Protagonista la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,26%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 608,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 629,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 651.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```