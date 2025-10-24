Milano 10:04
PALLADIUM del 23/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,58% sui valori precedenti.

L'analisi di breve periodo del palladio mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1.503,3 e supporto a 1.413,8. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1.592,8.


