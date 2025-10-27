Auto: Europa stabile, Italia in calo (-3,7%)

(Teleborsa) - Nei primi otto mesi del 2025 il numero di auto immatricolate in Unione Europea ha registrato un andamento sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 (-0,2%)
. Tra i principali Paesi europei spiccano la forte crescita delle immatricolazioni in Spagna (+14,6%) e il significativo calo della Francia (-7,1%)
. Se si estende l’analisi all’intero continente, includendo quindi anche i mercati extra-UE come il Regno Unito e i Paesi scandinavi, si osserva complessivamente una leggera crescita del mercato delle autovetture (+0,4%).
È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi da UNRAE
, sottolineando che in questo contesto di generale equilibrio l’Italia mostra segnali di maggiore incertezza rispetto alla media europea
. Infatti – pur superando ancora il milione di immatricolazioni nei primi otto mesi dell’anno – nella penisola si registra un calo del 3,7% del numero di auto immatricolate
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Segugio.it,
tramite il suo Osservatorio Assicurativo,
rivela una progressiva stabilizzazione del premio medio RC Auto negli ultimi anni.
In particolare, l’analisi dell’andamento del premio medio Best Price RC Auto dal 2021 al 2025
evidenzia come – dopo anni di forti incrementi – nel corso degli ultimi dodici mesi i livelli di prezzo sembrano finalmente stabilizzarsi. Il costante incremento dei prezzi, registrato a partire dal 2022, sembra infatti subire un rallentamento nel corso dell’ultimo anno, con un tasso di crescita pari all’1,7% tra il premio medio Best Price di agosto 2025 (485,6 euro)
rispetto a quello rilevato ad agosto 2024.
La stabilizzazione dei prezzi, unita al risparmio conseguibile sull’RC Auto sostituendo un veicolo di vecchia immatricolazione con un mezzo nuovo – così come riportato nel comunicato stampa di Segugio.it del 24 febbraio 2025 – potrebbe contribuire alla ripresa del mercato delle autovetture nel 2026
, con un conseguente incremento del numero di immatricolazioni.
"Sostituire un’auto vecchia con una nuova
o recente comporta un risparmio sull’RC Auto fino a 2.000 euro negli anni
– commenta Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker
–. Questo, unito ad una dinamica dei prezzi assicurativi meno sfavorevole ai consumatori, potrebbe spingere più Italiani ad acquistare un’auto nuova nel corso del 2026
".