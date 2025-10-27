Milano
16:29
42.932
+1,05%
Nasdaq
16:29
25.752
+1,55%
Dow Jones
16:29
47.442
+0,50%
Londra
16:30
9.649
+0,04%
Francoforte
16:29
24.256
+0,06%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.46
Home Page
/
Notizie
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,71%
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,71%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.950,31 punti
In breve
,
Finanza
27 ottobre 2025 - 02.38
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,71%, a quota 3.950,31 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1114)
