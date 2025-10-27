Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:31
9.648 +0,02%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Londra, apertura -0,02%

Borsa: Londra, apertura -0,02%
Indice FTSE-100 -0,02% a quota 9.643,94 dopo l'apertura.
