Milano 10:41
44.596 +0,30%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:41
9.840 +0,02%
Francoforte 10:41
24.244 +0,19%

Borsa: Londra, apertura -0,11%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,11%
Indice FTSE-100 -0,11% a quota 9.826,93 dopo l'apertura.
