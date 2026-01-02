Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa: Londra, apertura +0,1%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,1%
Indice FTSE-100 +0,1% a quota 9.941,22 dopo l'apertura.
Condividi
```