Milano
14:45
45.695
+0,71%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
14:45
9.985
+0,34%
Francoforte
14:45
24.695
+0,63%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,39%
Borsa: Londra, apertura +0,39%
In breve
,
Finanza
05 gennaio 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,39% a quota 9.990,3 dopo l'apertura.
Argomenti trattati
Londra
(74)
·
FTSE 100
(26)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,34%
