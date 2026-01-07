Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Borsa: Londra, apertura -0,3%

Borsa: Londra, apertura -0,3%
Indice FTSE-100 -0,3% a quota 10.092,47 dopo l'apertura.
