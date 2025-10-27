Milano 16:31
42.925 +1,03%
Nasdaq 16:31
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:31
47.458 +0,53%
Londra 16:31
9.648 +0,02%
Francoforte 16:31
24.258 +0,07%

Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,04% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 3.991,35 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dell'1,04% per Shanghai, alle 04:48, che continua le contrattazioni a 3.991,35 punti.
