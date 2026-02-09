Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:56
25.312 +0,94%
Dow Jones 17:56
50.136 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,37%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.121,38 punti

Shanghai guadagna bene e porta a casa un +1,37%, terminando la sessione a 4.121,38 punti.
