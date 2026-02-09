Milano 6-feb
45.877 0,00%
Nasdaq 6-feb
25.076 +2,15%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 6-feb
10.370 +0,59%
Francoforte 6-feb
24.721 0,00%

Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,17% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 4.113,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,17% alle 04:48
Risultato positivo dell'1,17% per Shanghai, alle 04:48, che continua gli scambi a 4.113,28 punti.
Condividi
```