Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,71%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 47.544,59 punti

L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 47.544,59 punti.
