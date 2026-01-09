Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:39
25.776 +1,05%
Dow Jones 19:39
49.518 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,41% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 49.469,21 punti

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,41% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,41%, chiudendo a 49.469,21 punti alle 19:30.
