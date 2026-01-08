Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 21:58
25.512 -0,55%
Dow Jones 21:58
49.261 +0,54%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,58% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 49.278,01 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,58%, chiudendo a 49.278,01 punti alle 19:30.
