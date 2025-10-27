Eurozona, BCE: condizioni di credito leggermente più rigide, ma fabbisogno e disponibilità di finanziamenti stabili

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025 lehanno segnalato un lieve irrigidimento delle, mentredi finanziamenti sono rimasti sostanzialmente invariati. È quanto emerge dall’ultima edizione della(SAFE) condotta dalla BCE tra il 27 agosto e il 3 ottobre su oltre 10.000 aziende. Il sondaggio ha delineato un quadro di credito stabile ma ancora selettivo, in un contesto di crescita debole e inflazione attesa su livelli moderatamente elevati.Un modesto aumento deisui prestiti bancari è stato riportato da un saldo netto del 2% delle imprese (contro -14% nel trimestre precedente), trainato soprattutto dalle, mentre un 3% netto delleha segnalato un calo. Sono aumentati anche, rispettivamente al 23% e al 16% netto.Il fabbisogno di credito bancario è rimasto stabile (0%), con una disponibilità leggermente negativa (-1%). Il cosiddetto– la differenza tra domanda e offerta di credito – è salito all’1%. Le imprese continuano a ritenere che ilsia il principale fattore limitante, pur registrando un lieve miglioramento nella propensione delle banche a concedere prestiti.Sul, le aziende non hanno segnalato variazioni nel fatturato, ma indicano profitti in calo e investimenti in aumento. Lerestano stabili: 2,5% a un anno e 3% a cinque anni, con oltre la metà delle imprese che continua a percepire rischi al rialzo nel lungo periodo.