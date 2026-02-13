Bond ibridi europei, attese emissioni robuste anche quest'anno. Dominano utility ed energia

Enel

(Teleborsa) - Lesono rimastecollocati in un contesto di condizioni di mercato più solide e con spread interessanti. Le emissioni si manterranno robuste anche nel 2026, vicine ai livelli dell'anno scorso. È quato sostiene Scope Ratings in un report sul tema.Secondo l'agenzia di rating, il, con circa 34 miliardi di euro di volume di first-call nel 2026 e circa 25 miliardi di euro nel 2027 in circolazione, a inizio febbraio.In effetti, gli emittenti societari non finanziari si sono, in linea con la vivace attività del mercato obbligazionario, con un'offerta YTD di 8,9 miliardi di euro, già superiore agli 8,6 miliardi di euro di emissioni del primo trimestre dello scorso anno."Sebbene le consistenti emissioni del primo trimestre suggeriscano che i volumi per l'intero anno potrebbero superare i livelli del 2025, una- si legge nel report firmato dall'analista Azza Chammem - Pertanto, l'emissione per il resto dell'anno dipenderà dalla persistenza nei prossimi trimestri delle attuali condizioni di mercato favorevoli, in particolare degli spread ridotti rispetto al debito senior".Un'offerta aggiuntiva dovrebbe provenire da funding per capex, M&A e necessità di gestione del capitale, in particolare tra gli emittenti che cercano di preservare il credito azionario o di estendere le scadenze. Scope prevede che gli emittenti dei. Le prime operazioni dievidenziano la rilevanza strategica degli ibridi come strumento di finanziamento.Le emissioni settoriali nel 2025 hanno mostrato alcune chiare variazioni anno su anno, sebbene il. Le utility hanno continuato a contribuire maggiormente, sebbene le emissioni siano leggermente diminuite (12 miliardi di euro contro 14 miliardi di euro). L'incertezza politica ha ritardato alcuni programmi di transizione energetica e di investimento nelle reti, frenando una ripresa delle emissioni trainata dal capex, con alcuni finanziamenti garantiti da capitale proprio o risorse interne. Con l'avanzare dei progetti rinviati nel 2026, le utility sono ben posizionate per riaccelerare le emissioni ibride. Le emissioni nel settore petrolifero e del gas sono rimaste stabili (6,1 miliardi di euro contro 6,1 miliardi di euro), con le emissioni ibride che hanno contribuito a sostenere i bilanci e le pipeline di investimento a lungo termine. Le emissioni nel settore delle telecomunicazioni sono diminuite (2,6 miliardi di euro contro 4,7 miliardi di euro), riflettendo il ridotto fabbisogno di rifinanziamento e una stabile generazione di cassa. Alcuni operatori potrebbero tornare nel 2026 per supportare M&A o distribuzioni agli azionisti. Il settore immobiliare ha registrato uno dei rimbalzi più consistenti (4,3 miliardi di euro contro 2,1 miliardi di euro), sostenuto da spread migliorati e da un migliore sentiment degli investitori, con importanti operazioni di benchmark da parte die Heimstaden.Le grandi transazioni benchmark - come la doppia tranche da 2 miliardi di euro di Enel, quella da 1,9 miliardi di euro di, quella da 1,8 miliardi di euro di Wintershall Dea, quella da 1,75 miliardi di euro die quella da 1,25 miliardi di euro di EDF - hanno dimostrato che gli emittenti hanno continuato a sfruttare le finestre di mercato per rafforzare la flessibilità di bilancio. Il