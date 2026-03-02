Commissione UE avvia consultazione per migliorare le exit del private equity

(Teleborsa) - Lasta raccogliendoe sulle possibili soluzioni per affrontarli. Il contributo sosterrà il lavoro della Commissione nell'ambito dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU), in particolare gli sforzi per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le startup e le scaleup dell'UE.Il finanziamento privato, anche da fondi di private equity o di venture capital, svolge un ruolo importante nel sostenere le imprese giovani e innovative, che spesso hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari tradizionali. Garantire la disponibilità di opportunità di uscita, ad esempio attraverso la vendita di partecipazioni in private equity o tramite offerte pubbliche iniziali (IPO), è ", poiché gli investitori dipendono dai rendimenti realizzati per finanziare gli investimenti futuri", si legge in una nota dell'esecutivo UE.Nonostante gli sforzi politici del passato, gli investitori di private equity nell'UE "dai loro investimenti", sostiene la Commissione. Ad esempio, potrebbero non essere in grado di attendere un'IPO per realizzare plusvalenze, oppure la mancanza di una valutazione credibile degli asset privati ??potrebbe ostacolare una transazione. Tali difficoltà riducono l'attività di mercato, limitando la disponibilità di capitale di crescita e potenzialmente spingendo le giovani imprese promettenti a trasferirsi al di fuori dell'UE in cerca di finanziamenti.La Commissione sta raccogliendo i pareri delle parti interessate sui possibili ostacoli all'uscita dagli investimenti in private equity nell'UE, sui meriti e sulle possibili caratteristiche progettuali di unae sul potenziale di un utilizzo esteso di tale piattaforma per la raccolta di nuovo capitale azionario. La consultazione è aperta fino al 27 aprile e si rivolge a un'ampia gamma di parti interessate, tra cui le imprese in cerca di capitale iniziale e gli investitori in private equity.