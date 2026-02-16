Bankitalia, nel 2025 debito pubblico a 3.095,5 miliardi

(Teleborsa) -il debito delle amministrazioni pubbliche era paLo rende noto la Banca d'Italia diffondendo le stime del debito e del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2025.rispetto all'anno precedente, spiega Bankitalia, ha riflesso il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (109,2 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,7 miliardi, a 52,4) e l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio (4,6 miliardi).il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 132,0 miliardi, a 3.016,3, mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 3,4 miliardi, a 79,1; il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile.Nel corso del 2025