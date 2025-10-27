Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

leader delle energie rinnovabili

DAX

Siemens Energy

Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,88%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 106,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 107,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)