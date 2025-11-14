Milano 10:02
44.398 -0,80%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:02
9.708 -1,02%
Francoforte 10:01
23.868 -0,72%

Francoforte: ingrana la marcia Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Effervescente il leader delle energie rinnovabili, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,15%.
