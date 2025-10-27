Milano 16:37
42.933 +1,05%
Nasdaq 16:37
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:37
47.459 +0,53%
Londra 16:37
9.644 -0,02%
Francoforte 16:37
24.256 +0,07%

Madrid: pioggia di acquisti su Indra

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,73 Euro e primo supporto individuato a 46,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
