Madrid: pioggia di acquisti su Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,73 Euro e primo supporto individuato a 46,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)