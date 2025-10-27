New York: brillante l'andamento di Nvidia

(Teleborsa) - Scambia in profit il chipmaker
, che lievita del 2,15%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società di chip
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 191,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 188,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 194,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)