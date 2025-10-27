Milano 16:38
42.928 +1,04%
Nasdaq 16:38
25.750 +1,55%
Dow Jones 16:38
47.460 +0,54%
Londra 16:38
9.643 -0,02%
Francoforte 16:38
24.257 +0,07%

New York: giornata depressa per Revvity

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, in flessione del 3,32% sui valori precedenti.
