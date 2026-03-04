Milano
17:35
45.337
+1,95%
Nasdaq
17:36
25.093
+1,51%
Dow Jones
17:36
48.810
+0,64%
Londra
17:35
10.568
+0,80%
Francoforte
17:35
24.205
+1,74%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 17.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per APA Corporation
New York: giornata depressa per APA Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
04 marzo 2026 - 16.10
Sottotono la
holding attiva nel campo dell'energia
, che passa di mano con un calo del 3,74%.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per APA Corporation
New York: in rally FMC Corporation
FMC Corporation, prevale lo scenario rialzista a New York
New York: VF Corporation scende verso 19,17 USD
Titoli e Indici
APA
-3,55%
Altre notizie
FMC Corporation in discesa a New York
New York: i venditori si accaniscono su Insulet Corporation
New York: vendite diffuse su Lennar Corporation
New York: preme sull'acceleratore FMC Corporation
New York: sviluppi positivi per Hormel Foods Corporation
New York: giornata depressa per JP Morgan
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto