Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:52
24.666 +0,10%
Dow Jones 19:52
47.167 -0,70%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: giornata depressa per Home Depot

Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.
