New York: scatto rialzista per Keurig Dr Pepper

produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America

Keurig Dr Pepper

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,98%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 29,91 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 28,29. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 27,52 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)