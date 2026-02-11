Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Protagonista la società biofarmaceutica americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gilead Sciences evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gilead Sciences rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gilead Sciences. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,1 USD. Primo supporto visto a 150. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 144,1.

