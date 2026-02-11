New York: scatto rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Protagonista la società biofarmaceutica americana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gilead Sciences
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gilead Sciences
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gilead Sciences
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,1 USD. Primo supporto visto a 150. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 144,1.
