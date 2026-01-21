Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

United Health

Coca Cola

Procter & Gamble

Merck

3M

IBM

Nvidia

American Express

Monster Beverage

Intel

Keurig Dr Pepper

DexCom

MicroStrategy Incorporated

Shopify

Broadcom

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Giornata drammatica per Wall Street, che chiude le contrattaziooni in pesante ribasso, penalizzata dal crescere delle tensioni geopolitiche e dalla querelle fra USA ed UE a Davos. Ilaccusa un ribasso dell'1,76%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 6.797 punti, in netto calo del 2,06%.Pessimo il(-2,12%); come pure, in forte calo l'(-2,3%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,94%),(-2,82%) e(-2,23%).Al top tra i(+2,24%),(+1,86%),(+1,71%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,96%.In apnea, che arretra del 4,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,45%.Al top tra i, si posizionano(+4,22%),(+3,49%),(+1,99%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,26%.Scende, con un ribasso del 5,43%.Crolla, con una flessione del 5,21%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità)16:00: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)16:00: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)15:45: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 48,8 punti).