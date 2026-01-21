Milano 10:47
Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Giornata drammatica per Wall Street, che chiude le contrattaziooni in pesante ribasso, penalizzata dal crescere delle tensioni geopolitiche e dalla querelle fra USA ed UE a Davos. Il Dow Jones accusa un ribasso dell'1,76%; sulla stessa linea, profondo rosso per l'S&P-500, che si ferma a 6.797 punti, in netto calo del 2,06%.

Pessimo il Nasdaq 100 (-2,12%); come pure, in forte calo l'S&P 100 (-2,3%).

Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-2,94%), beni di consumo secondari (-2,82%) e finanziario (-2,23%).

Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+2,24%), Coca Cola (+1,86%), Procter & Gamble (+1,71%) e Merck (+0,57%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su 3M, che ha archiviato la seduta a -6,96%.

In apnea IBM, che arretra del 4,68%.

Tonfo di Nvidia, che mostra una caduta del 4,38%.

Sotto pressione American Express, che accusa un calo del 3,45%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Monster Beverage (+4,22%), Intel (+3,49%), Keurig Dr Pepper (+1,99%) e DexCom (+1,71%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated, che ha archiviato la seduta a -7,75%.

Lettera su Shopify, che registra un importante calo del 7,26%.

Scende Broadcom, con un ribasso del 5,43%.

Crolla KLA-Tencor, con una flessione del 5,21%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Mercoledì 21/01/2026
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)

Giovedì 22/01/2026
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità)
16:00 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)

Venerdì 23/01/2026
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 48,8 punti).
