Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Giornata drammatica per Wall Street, che chiude le contrattaziooni in pesante ribasso, penalizzata dal crescere delle tensioni geopolitiche e dalla querelle fra USA ed UE a Davos. Il Dow Jones
accusa un ribasso dell'1,76%; sulla stessa linea, profondo rosso per l'S&P-500
, che si ferma a 6.797 punti, in netto calo del 2,06%.
Pessimo il Nasdaq 100
(-2,12%); come pure, in forte calo l'S&P 100
(-2,3%).
Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica
(-2,94%), beni di consumo secondari
(-2,82%) e finanziario
(-2,23%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, United Health
(+2,24%), Coca Cola
(+1,86%), Procter & Gamble
(+1,71%) e Merck
(+0,57%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su 3M
, che ha archiviato la seduta a -6,96%.
In apnea IBM
, che arretra del 4,68%.
Tonfo di Nvidia
, che mostra una caduta del 4,38%.
Sotto pressione American Express
, che accusa un calo del 3,45%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Monster Beverage
(+4,22%), Intel
(+3,49%), Keurig Dr Pepper
(+1,99%) e DexCom
(+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated
, che ha archiviato la seduta a -7,75%.
Lettera su Shopify
, che registra un importante calo del 7,26%.
Scende Broadcom
, con un ribasso del 5,43%.
Crolla KLA-Tencor
, con una flessione del 5,21%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 21/01/2026
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%) Giovedì 22/01/2026
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%) Venerdì 23/01/2026
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 48,8 punti).