Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

New York: si muove a passi da gigante Celanese

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%.
