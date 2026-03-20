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Celanese scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Celanese scambia in rosso a New York
Scende sul mercato il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che soffre con un calo del 5,39%.
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