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Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 09.35
Protagonista la
società media e di comunicazione italiana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.
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