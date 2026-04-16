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Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A
Protagonista la società media e di comunicazione italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.
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