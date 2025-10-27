Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Petrolio a 61,2 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,2 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 61,2 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```