Piazza Affari: andamento rialzista per Sesa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, con una variazione percentuale dell'1,87%.
Il trend di Sesa
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il grafico attuale di Sesa
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 83,3 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 84,8. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 82,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)