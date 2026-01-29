Sesa completa cessione di ramo d'azienda a TeamSystem: benefici su utile e PFN per 8 milioni

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, tramite la controllata Var4Team, il closing dellacostituito dall'agenzia di vendita delle soluzioni software TeamSystem, in esecuzione degli accordi sottoscritti il 30 dicembre 2025.Il ramo di azienda oggetto di trasferimento sviluppava ricavi per circa 2 milioni di euro su base annua e comprende circa 10 collaboratori.L'operazione determinaconsolidata di Sesa nell'esercizio al 30 aprile 2026 per circaA seguito del closing, Var4Team ha trasferito a TeamSystem le attività commerciali collegate alle soluzioni software TeamSystem, e, contestualmente al perfezionamento della cessione,in ambito System e Digital Integration, mantenendo la collaborazione industriale quale elemento di supporto allo sviluppo dell'offerta di servizi.