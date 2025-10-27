PLATINUM del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.647,8. Rischio di discesa fino a 1.552,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.742,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)