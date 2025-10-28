A New York, forte ascesa per MSCI

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di strumenti di supporto per agli investitori
, che mostra una salita bruciante del 6,76% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MSCI
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MSCI
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di MSCI
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 600,1 USD. Supporto stimato a 559,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 640,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)