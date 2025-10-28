Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,02%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.437,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,02%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 26.437,75 punti.
Condividi
```